Corona virüsü neden sigorta kapsamı dışı? Sigorta Birliği Başkanı açıkladı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı (TSB) Atilla Benli, sigorta sektörünün corona virüsü salgını sürecinden üreterek çıkacağını söyledi. Benli, Sigorta Medya'nın YouTube üzerinden başlattığı Sigorta Ekranı programının canlı yayın konuğu oldu. Sigorta Medya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar'ın sorularını yanıtlayan Benli, sigorta sektörünün corona virüsü salgını sürecinden yeni ürünlerle bir basamak atlayarak çıkacağını söyledi.

Başarılı bir süreç yürütüldüğünü belirten Benli, “Basitçe baktığımızda yabancı sağlık ve seyahat sağlık gibi ürünlerde doğal olarak düşüşler yaşanacaktır. Sağlık sigortalarında belki düşüşler olabilir. Ama sektörümüz paydaşlarıyla birlikte sigortalılara hizmet vermekte bir sorun yaşamadan bu süreci atlatıyoruz. Tabii önümüzde daha nelerin çıkacağıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Benli, bu durumun teorikten hayata geçiş konusunda sektöre hızlandırılmış bir süreci hediye ettiğini de belirterek, “Her şeyin başı sağlık. En hasarla bu işin içinden çıktıktan sonra sektörde de yeni iş yapış şekilleri ve yeni ürünlerle bir basamak atlaması yaşayacağız” dedi.

CORONA VİRÜSÜ NEDEN KAPSAM DIŞI?

Korornavirüs tedavilerinin özel sağlık sigortası kapsamının dışında kalmasıyla ilgili de açıklama yapan Benli, “Dünya Sağlık Örgütü, bu hastalığı pandemik, yani salgın hastalık olarak kabul ettikten sonra COVID-19 özel sağlık sigortası teminatı dışında kaldı. Ancak, COVID-19 teşhisi kesinleşinceye kadar ki süreçler kapsam içinde. Yani, hasta muayene ve tetkiklerini yaptırdı COVID-19 çıkmadı. O zaman ödemesi yapılacak. Teşhis konulduktan sonraki süreci zaten devletimiz ücretsiz olarak karşılıyor” dedi.