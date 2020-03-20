Corona virüsü tanısı koyulana kadar sigorta destekliyor!

Sektör yetkilileri salgın hastalıkların özel sağlık sigortası kapsamına girmediğini belirtirken, “Sigortalılarımız ön teşhisleri özel hastanelerde yaptırabilir. Ama kesin teşhis ve tedavi devletin belirlediği hastanelerde devlet tarafından karşılanıyor” diyorlar.

TEDAVİLER DEVLET HASTANESİNDE

Sigorta Medya'da yer alan habere göre Türkiye'de sağlık sigortacılığının önde gelen şirketlerinden Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bülent Eren, ÖSS ya da TSS'si olan bir hastaya ‘Koronavirüs' tanısı konulana kadar yapılan tüm muayene ve tetkiklerin Demir Sağlık güvencesinde olduğunu söyledi. Buna karşın, yapılan testler sonucunda bir bireyde Koronavirüs tespit edilmesi halinde ilgili bireyin karantina kapsamına alınması ve tedavisinin devlet hastanelerinde yapılmasının söz konusu olacağını vurgulayan Eren, “Bu durumda da bireyin tedavisi, Genel Sağlık Sigortası kapsamında devletin güvencesindedir” diyor.

SALGIN OLARAK KABUL EDİLDİ

‘Katılım Sağlık' markasıyla faizsiz özel sağlık ve TSS satışı yapan Katılım Emeklilik'in Genel Müdürü Ayhan Sincek de Koronavirüs'ün salgın olarak nitelendirildiği için özel sağlık sigortası poliçeleri ile bir ilgisi olmadığı görüşünde. Söz konusu virüs teşhisi konan bireylerin bu konuda yetkili en teşekküllü devlet hastanelerinden faydalandığını belirten Sincek, “Bu hastaneler, hastaları kabul etmeye hazır. Buralarda karantina ortamı da var” değerlendirmesinde bulundu.

SALGIN HASTALIKLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA DEĞİL

Öte yandan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da, sağlık sigortalarıyla ilgili sürecin nasıl işlediğini şöyle anlattı: “Şu anda özel hastaneler hastalık belirtileriyle giden sağlık sigortası sahibi olan hastalara ön tetkikler yapıyor. Ama bu teşhisler sonucu Corona olma şüphesi olan hastalar devlete bildiriliyor. Bu tür hastalar kesin teşhis ve tedavi için devletin belirlediği hastanelere gönderiliyor. Bu nedenle özel sağlık sigortalarını şimdilik etkileyecek bir durum yok. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün Pandemi yani salgın hastalık olarak kabul ettiği hastalıklar özel sağlık sigortasının kapsamında değil.”