DASK teminat tutarı ne kadar? DASK’ta teminat tutarı yükseldi!

Her yıl yapı maliyetlerine bağlı olarak belirli bir teminat tutarı sunan Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)'ta yapı maliyetlerindeki artışla birlikte teminat tutarı da yükseltildi. Buna göre DASK'ta 215 bin lira olan mesken teminat tutarı 240 bin liraya yükseltildi. Öte yandan daha yüksek teminat almak isteyen veya yapının değeri, mecburi deprem sigortasının azami teminat tutarını aştığı durumlarda sigortalı; dilerse farklı sigorta firmalarından isteğe bağlı deprem sigortası da yaptırabiliyor.

ARSALAR İÇİN DASK GEREKİYOR MU?

Zorunlu deprem sigortası sadece binalar için geçerli olmakla beraber arsalar için geçerli olmayan bir sigorta. Bu sebeple sigorta bedeli yalnızca konut için geçerli oluyor. Mecburi Deprem Sigortası yaptırabilmek için; sigortalının ismi, telefon numarası, adresi, T.C. kimlik numarası, sigorta kapsamına alınacak binanın açık adresi; tapu ayrıntıları, inşa tarihi, yapı türü, toplam kat sayısı, mevcut hasar vaziyeti, yapının brüt yüz ölçümü ve kullanım biçimi bilgilerinin yer aldığı belgeler temin ediliyor. Öte yandan mecburi deprem sigortası ev içerisinde bulunan eşyaları da kapsarken, DASK sadece konut için yapılıyor.