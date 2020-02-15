Deniz araçlarınız Anadolu Sigorta ile güvencede!

Anadolu Sigorta, DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile 2011 yılında imzaladığı protokol kapsamında; her yıl deniz araçları sigortalarından elde edilen gelirin bir kısmını derneğe bağışlayarak denizlerin korunmasına da katkı sunuyor. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Sigortacılık faaliyetlerinden sağladığımız kazançla yine ülkemize ve hizmet sunduğumuz sektörlere yatırım yapıyoruz” dedi.

DenizTemiz Derneği Genel Müdürü Semiha Öztürk'ün Anadolu Sigorta'ya yaptığı ziyarette konuşan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Düzenlenen her bir poliçe ile TURMEPA'ya katkıda bulunuyoruz. Türkiye'nin lider şirketi olarak, sigortacılık faaliyetlerinden sağladığımız kazançla yine ülkemize ve hizmet sunduğumuz sektörlere yatırım yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz iş birlikleri de bu anlayışın bir parçası. Bunun yanında Akdeniz'in en büyük yelken festivali Bodrum Cup'a ve yelken yarışlarına sponsor olarak sektörü her yönüyle desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Pazar payı yüzde 36

Ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan denizcilik sektöründe, ticari faaliyetlerin devamlılığı için sigortanın önemine de dikkat çeken Şencan, şöyle devam etti: “Anadolu Sigorta olarak birçok branşta olduğu gibi su araçları branşında da yüzde 36 pazar payımızla uzun yıllardır sektör lideriyiz. Bu liderliğin de verdiği sorumlulukla, gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, Türkiye dahilindeki denizlerden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren DenizTemiz Derneği'ne desteğimiz sürecek.”