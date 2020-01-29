Deprem sonrası korkutan tablodan kurtulmanın çözümü DASK’ta

Elazığ ve Manisa’da art arda meydana gelen depremler ülke genelinde depreme ilişkin endişeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu fay hattında meydana gelecek bir deprem ile İstanbul ve civarında maddi ve manevi kayıpların yüksek olmasından endişe ediliyor. DASK’ın bir ‘güvence' olduğunu anlatan Can Kantar, deprem sonrasında yaşamımıza etkisini anlatarak, uyarılarda bulundu.

“DEPREMDE ÖNCELİK HAYATTA KALMAK”

Depremde önceliğin maddi kayıplar değil hayatta kalmak olduğunu belirten Kantar; “Öncelikle deprem ülkemizin ne yazık ki acı bir gerçeği. Bunu geçtiğimiz haftalarda önce Manisa'da yaşanan ve sonrasında da Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem bizlere bir kere daha hatırlattı. Bununla yaşamayı öğrenmeli ve önlemlerimizi almalıyız. Tek amacımız hayatta kalmak olmalı. Bunun için güvenli konutlarda oturmak çok önemli. Deprem sonrası hayatta kaldık ve evimiz hasar gördüyse asıl hayatta kalma savaşı bundan sonra başlıyor.”

DASK İLE MAĞDURİYETTEN HIZLICA KURTULMAK MÜMKÜN

Sözlerine DASK’ın önemi vurgulayarak devam eden Can Kantar; “Önceliğimiz hayatta kalmak ama sonrasında en azından barınma ihtiyacımızı karşılayacak bir maddi olanağı bulmamız gerekecek. Bunun için de DASK’ı yaptırmamız ve her yıl yenilememiz elzem bir durum. DASK’ın fonları çok büyük. Deprem konusunda tüm acil planları yapılmış. Ayrıca eksperlerin de bu konularda eğitildiğinin altını çizmem gerekir. Allah korusun böyle bir felaket yaşandığında mağduriyetlerin giderilmesi konusunda hızlı aksiyon alınacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Öncelikle hayatta kalmak için önlem, sonrasında ise yaşamımıza devam edebilecek maddi olanak DASK tarafından karşılanacak. Siz yeter ki deprem olmasını beklemeden DASK’ınızı yaptırın ve her yıl yenilemeyi unutmayın.