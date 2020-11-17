Depremde yaralanırsanız ferdi kaza sigortası tedavi masrafınızı öder mi?

Quick Sigorta, yaşanan deprem felaketinden sonra sigortalıların aklına takılan sorulara Quick Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan videolarla yanıt veriyor. Quick Bilgi Merkezi, “Depremde yaralanırsanız Ferdi Kaza Sigortası tedavi masraflarınızı öder mi?” sorusunun cevabını yayınladığı bir video ile sigortalılarına anlattı.

TEDAVİ MASRAFLARINIZ ÖDENİR Mİ?

Quick Sigorta Yangın ve Sorumluluk Sigortaları Müdürü Serhat Akyol, videoda şu bilgilere yer verdi: “Ferdi kaza sigortası sigortalıyı poliçe süresi boyunca yaşayacağı kazalara karşı güvence altına alır. Poliçenin ana teminatları içerisinde deprem esnasında yaşanan yaralanmalar yer almaz. Ancak poliçeye eklenecek ek deprem teminatı ile yaşanabilecek kazalarda güvence altına alınabilir.”

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