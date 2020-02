Dijital anket sigorta şirketlerinin feneri oldu

Günümüzde dijital araçlardan elde edilen sonuçlar doğru şekilde yorumlandığında şirketlerin başarısını ve istikrarını etkiliyor. Teknolojinin getirmiş olduğu değişiklikler anket çalışmalarına da yansımış zaman ve maliyetleri düşmesiyle müşteri memnuniyetine daha hızlı cevap verilmeye başlandı. Sürdürülebilir karlılık ve büyüme performansıyla dikkat çeken Sompo Japan Sigorta, müşteri memnuniyeti konusunda da kendini sürekli geliştiriyor. “Sürekli iyileştirdiğimiz müşteri memnuniyeti bizim iyi performans gösterdiğimiz alanlardan bir tanesi” diyen Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, “Müşterilerimize gönderdiğiniz on binlerce dijital anket üzerinden memnuniyet ve tavsiye skorlarımızı ölçerek sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Tabi bu uzun ve ince bir yolculuk. Elde ettiğimiz performans kadar bunu sürdürmekte son derece önemli” dedi.

MEMNUNİYET ANKETLERİ PERFORMANSI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Sompo Sigorta bu kapsamda doğrudan müşteriye dokunduğu her alanda onlara gönderdiği on binlerce dijital anket ile memnuniyet ve tavsiye skorlarını ölçümlüyor. “Sürekli iyileştirdiğimiz müşteri memnuniyeti bizim iyi performans gösterdiğimiz alanlardan bir tanesi” diyen Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, “Müşterilerimize gönderdiğiniz on binlerce dijital anket üzerinden memnuniyet ve tavsiye skorlarımızı ölçerek sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Tabi bu uzun ve ince bir yolculuk. Elde ettiğimiz performans kadar bunu sürdürmekte son derece önemli” dedi.

“FİYAT REKABETİNE GİRMEYİZ”

Şirket olarak hiçbir zaman fiyat indirimine yönelik bir rekabete girmediklerini kaydeden Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, “Nitekim kasım döneminde büyüme oranımız çok yüksekken aralıkta belli bir düşme var. Bunun sebebi de rakiplerimizin daha çok rekabete girmiş olması. Ama bu durumun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz. Sektördeki şirketleri değerlendirdiğimizde ise bir kısmının önemli oranda trafik üretimine bel bağladıklarını görüyoruz. Eğer hesaplar doğru yapılıyorsa bunun bir sakıncası yok. Ama zaman zaman bu hesapların doğru yapılamadığına dair değerlendirmeler oluyor” diye konuştu.

“2020 YILI İÇİN TEDBİR ALMAK LAZIM”

Dalaş, faizlerin düşmesiyle birlikte artan otomobil satışları nedeniyle yılsonunda kasko ve trafik poliçelerinde bir miktar artış yaşadığına da dikkat çekti. Sektördeki genel görüşün 2020 yılının biraz daha zor geçmesi olduğunu kaydeden Dalaş, “Bugünden tedbir almaya başlamak lazım. Bugünden tedbir almaya başlarsak belki 2020 yılını kurtarır hale gelebiliriz” dedi.