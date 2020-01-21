Dijital ortamda kimlik bilgileriniz ne kadar güvende?

“2013’te iki sayfa sabıkası olan bir adam ehliyet fotokopim üzerine resmini yapıştırıp tekrar fotokopisini çekerek yeni kimlik üretmiş. Bu fotokopiyle kendisine dört farklı telefon hattı çıkarmış. Turkcell’e bu hatları şikâyet ettim ve kapattırdım. Savcılığa şikâyette bulundum. Ama telefon hatları buzdağının görünen kısmıymış. Trafikte üzerinde soğuk damga bile olmayan bu fotokopiyle iki kez ceza yemiş. Cezalar benim adıma geldi. Ehliyetimden ceza puanları düştü. Fotokopiyle ev kiralamış ve kira sözleşmesi yapmış. Ev sahibine bir dünya borç takıp kaçmış. Bu kira kontratı ve fotokopi ehliyetle, elektrik ve su aboneliği yaptırmış. İstanbul’un bir ucunda kiraladığı evin elektrik borcunu ödemediği için BEDAŞ gelip benim evimin elektriğini kesti.”

Bunlar, bir twitter kullanıcısının, sosyal medya platformu üzerinden Nisan 2016 yılında paylaştığı tecrübeler… Üstelik bu sinir bozucu süreci yaşayan sadece o da değil! Samsun'da balıkçılık yapan Bekir Kılıç da benzer bir dolandırıcılığa maruz kaldı. 2004 yılında kimlik bilgileri çalınan Kılıç, daha sonra adına İstanbul'da bir şirket açıldığını öğrendi. Araştırmaları sonucunda kendi adına açılan bu şirket için kredi çekildiğini öğrendi. Hakkında yaklaşık 40 tane icra takibi açıldığını öğrenen Kılıç, üstelik bu nedenle cezaevine de girdi.

Sadece bu münferit iki olay bile kimlik bilgilerinizi güvence altına almanız için yeterli iken, her gün bankamatik, telefon ya da internet dolandırıcılığı ile ilgili birçok haber okuyoruz ya da izliyoruz. Günümüzdeki dolandırıcılık vakalarının başında ise kimlik hırsızlığı geliyor. Dolandırıcılar, kişinin kimlik bilgileriyle finansal kaynaklarına ulaşırken itibar kaybına yol açabilecek işlemler de gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla mağduriyete uğrayan kişi, maddi ve manevi açıdan zarara uğradığı gibi sonrasında kendini temize çıkarabilmek için hem para hem de zaman harcamak zorunda kalıyor.

Çare QKimlik Koruma Sigortası



Peki bunun bir çaresi yok mu derseniz? Tabi ki var. Quick Sigorta'nın yeni ürünü QKimlik Koruma Sigortası, kimlik bilgilerinizi fiziksel ve dijital dünyadaki risklere karşı koruma altına alarak size önemli bir güvence sunuyor.

Kimlik bilgilerinin çalınmasını önlemek için öncelikle kendinizi güvenceye almanız gerekiyor. Bilgileriniz çalındığında çaresiz kalmamak adına ise Quick Sigorta'nın QKimlik Koruma Sigortası ile bilgilerinizi güvence altına alabilir, hem dijital hem de fiziksel dünyadaki risklere karşı kendinizi güvenceye alabilirsiniz.

Çünkü QKimlik Koruma Sigortası, kimliğinize ait hassas bilgilere ulaşılıp kullanılması halinde, kendinizi korumak için yapmak zorunda kalacağınız hukuki harcamaları da güvenceye alıyor. Kimliğiniz çalındığında sigortanız varsa 20 bin TL'ye kadar olası sorunları gidermek için harcama yapabilirsiniz. Poliçe kapsamındaki sigorta teminatlarınız sayesinde; avukatlık hizmetleri, seyahat harcamaları, gelir kaybı ve çalınan şifreleriniz nedeniyle hesaplarınızdan çalınan varlıklarınız için harcamalarınız da ayrıca güvence altına alınıyor.

Hedef gençler



QKimlik gerçek bir koruma sigortası olarak özellikle gençleri hedefliyor. Çünkü gençler için siber güvenlik oldukça önemli. QKimlik Koruma Sigortası sayesinde gençler özellikle dijital ortamlarda kimliklerini, pasaport bilgilerini, kredi kartlarını ve sosyal medya hesaplarını koruma altına alabiliyor.

Sigortalılar QKimlik sigortasından nasıl faydalanıyor?



Ürün öncelikle sigortalının vermiş olduğu mail adresleri, hesap numaraları, kredi kart numaraları, T.C kimlik ve pasaport numarası gibi kişisel bilgilerini tarıyor. Bunlarla ilgili bir saldırı yakalanırsa, sigortalı anında haberdar ediliyor ve tedbir alması sağlanıyor. Risk gerçekleşirse danışmanlık hizmeti verilip sigortalı, uzmanlarla tanıştırılıyor. ATM'den para çekerken kapkaça uğranıldığı zaman zarar belirli bir limitle tazmin ediliyor. Ürün sadece gençlere değil, tüm yaş gruplarına açık. QKimlik poliçesi tüm bu özelliklerinin yanında yıllık 210 lira fiyatı ile de dikkat çekiyor. Tüm bunların yanında piyasada 339TL değerindeki Bitdefender Anti-Virus programı da hediye ediliyor.

QKimlik hangi korumaları sağlıyor?



Kimlik Koruması: Kimliğinize ait hassas bilgilere ulaşılır ve kötü amaçlı kullanılırsa, kendiniz korumak için yapmak zorunda olacağınız hukuki harcamalar.

PC Koruma: Sanal dünyadan gelebilecek tehditlere karşı hassas bilgilerinizi korumaya kişisel bilgisayarınızdan başlayın.

Şifre Koruması: Finansal kuruluşların dijital kanallarını kullanırken kullandığınız şifrelerinizin çalınması sonrası yaşayabileceğiniz ekonomik kayıp.

WebGuardMe: Tüm kişisel ve finansal bilgilerinizi kimlik hırsızlığı ihtimaline karşı internetin güvensiz dünyasında tarar ve herhangi bir risk tespit edildiğinde olası zararlar çok büyümeden tedbir almanız için size haber verir.

ATM Hırsızlığı Koruması: ATM işlemleriniz sonrası kapkaç durumlarına karşı ekonomik kaybınız güvence altında.

Özel Kimlik Sahtekârlığı Uzmanı: Uzman, sorununun giderilebilmesi için danışmanlık verir, durumunuza özel aksiyon planları hazırlar.