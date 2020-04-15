Şişme, otururken ağrı, dizin hareket esnasında kilitlenmesi, hareket esnasında gıcırdama ya da çıtlama sesi, diz önünde hareket ile birlikte artan ağrı ve dizin kontrolsüz bükülmesi ve kişinin ağırlığını taşıyamaz hale gelmesi gibi belirtileri olan diz kapağı kayması nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

DİZ KAPAĞI KAYMASI NEDİR?

Diz kapağı bacağın ön kısmında dizde yer alan üçgen şeklinde bir kemik yapıdır. Önde dört başlı tendon ve altta kaval kemiğine bağlı olan patellar tendon ile yerine bağlıdır. Uyluk kemiğinin dize uzanan yerinde oluk şeklinde bir girinti yer alır. Diz kapağı, diz hareketi ile yukarı aşağı hareket eder. Diz kapağı kaymasında ise diz kapağı, bu oluğa oturmamasıdır.

DİZ KAPAĞI KAYMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastalığın derecesine göre, egzersiz, diz korsesi, fizik tedavi ya da ameliyat önerilir. Eğer hasta erken dönemde başvurmuşsa ağrıyı azaltıcı ve kıkırdak dokuyu güçlendirici ilaç ve egzersiz programı önerilir. İlerlemiş vakalarda ise artroskopik cerrahi ile diz kapağı yerine oturtulur ve yıpranan dokular temizlenir. Ameliyatın durumuna göre hasta, 3 ile 4 hafta sonra günlük normal yaşantısına dönebilir. Gerekli durumlarda diz protezi de uygulanabilir.