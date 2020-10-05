Doludan 5 bin araç zarar gördü, şirketler hasar merkezi kurdu

İstanbul’da geçtiğimiz hafta yaşanan sağanak ve dolu yağışı korkulu anlar yaşattı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM oto yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Araçlarda hasarlar meydana geldi. RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, “Yaşanan dolu afetinde özellikle İstanbul'un belirli bölgelerinde 5 bin aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. İlk yarım saatte 100'e yakın başvuru gerçekleşti ve araçların onarımı için servis noktalarımıza almaya başladık” dedi.

2017’DE TECRÜBE KAZANDIK

Ünaldı, “2017 yılında İstanbul'da yaşanan dolu yağışında kısa sürede 10 bin aracın dolu hasarı onarımını gerçekleştirerek çok önemli bir tecrübe edinmiştik. Bu tecrübe ile hızlı bir şekilde gerekli hazırlıkları tamamlayıp hasarlı araçları servislerimize almaya başladık. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan dolu yağışı sebebiyle ortalama 5 bin aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz” açıklamasını yaptı.

HDI ACİL HASAR ONARIM MERKEZİ KURDU

HDI Sigorta CEO'su Ceyhan Hancıoğlu yağan dolu ve sağanak yağış ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hancıoğlu, şunları söyledi; “Dolu ve yağmurdan dolayı konut ve araçlarda hasarlar oluşmuştur. Müşterilerimize bu süreçte en iyi hizmeti sunabilmek için HDI Sigorta olarak önlemlerimizi aldık. Araç hasarları için acil hasar onarım merkezimizi kurduk, eksper yapılmasına gerek olamadan onarım işlemlerine başladık. Konut hasarları için eksper ekiplerimiz hazır olup, müşterilerimizden gelen taleplere anında müdahale etmektedir.”