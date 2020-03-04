E-devlet’ten çekilen araç otopark bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

Trafikte uyulması gereken kurallar bellidir. Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda çeşitli cezalarla karşı karşıya kalırsınız. Bu cezalardan biri de araç çekme cezasıdır. Şimdi size e-devlet'ten çekilen aracınızın hangi otoparka götürüldüğünü öğrenmek için izleyeceğiniz adımları anlatalım.

– E-devlet sitesine giriş yapmalısınız.

– Sonrasında arama bölümüne “Araç çekme” yazınız.

– Çıkan “Emniyet Genel Müdürlüğü/Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama” sekmesine tıklayın.

– Açılan sayfada aracınızın çekildiği otoparkı görebilirsiniz.

ARAMA MOTORUNDAN ÇEKİLEN ARAÇ NASIL SORGULANIR?

Arama motoruyla da aracınızın bulunduğu otoparkı bulabilirsiniz. Arama yaptığınız sitede “E Devlet'ten çekilen araç sorgulama” olarak arama yaptırınız. Site sizi “Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama” sekmesine yönlendirecek. O sekmeyi tıkladıktan sonra yine e-devlet'e giriş yapıp, aracınızın nerede olduğunuz öğrenebilirsiniz.

ARAÇLAR NEDEN ÇEKİLİR?

– Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay duraklarına,

– Yaya kaldırımı ve geçitlerine,

– Okul geçitlerine,

– Kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş-çıkışlarına

– Usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına,

– Kavşak içlerine,

– Tünel girişlerine,

– Köprü girişleri ve üzerine,

– Yangın musluklarının bulunduğu yerlere,

– Özürlülerin araçları için ayrılmış yerlere park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak araçlar haricinde hiçbir araç çekilmeyecek.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerine veya yetkili şubelerine şahsen gidip, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek e-devlet şifresi alınabilir. e-devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir.

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