Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih ne zaman?

Ehliyet ve kimlik yenileme tarihleriyle ilgili birçok detay merak edilirken devlet tarafından işaret edilen tarihler yaklaşıyor. Ehliyet ve kimlik yenilemeye dair merak edilen tüm detaylara ve randevu sayfasına haberimizden erişebilirsiniz.

KİMLİK YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? KİMLİK GEÇERLİLİK TARİH

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek. Kimlik kartı alabilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL

EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

1 Ocak 2016 yılı öncesinde alınan ehliyetlerin yenileriyle değiştirme işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetinizi yenilemek için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler şu şekildedir,

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 2 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmeniz de yeterlidir).

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURULARI HER İLÇEDEN YAPILABİLECEK Mİ?

Daha önce 596 emniyet müdürlüğüne sürücü belgesi başvurusu yapılırken, 02.04.2018 tarihinden itibaren başvuru merkezi sayısı 680 ilçe nüfus müdürlüğüne çıkarılmıştır. NVİGM internet sayfasında bulunan randevu bölümünde başvuru merkezleri görülebilecektir.