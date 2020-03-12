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Ekmek Teknem Sigortası cafe ve restoranları koruyor

Türk sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan, her KOBİ’nin ve esnafın ihtiyaç duyduğu esneklik esasına göre tasarlanan Generali Sigorta'nun sunduğu Ekmek Teknem; kafe ve restoran sektöründeki KOBİ’lerin ve esnafların kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken, ihtiyaç dâhilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğuna da son veriyor.

13:09 -
Haberler Sigorta
Ekmek Teknem Sigortası cafe ve restoranları koruyor

Generali Sigorta'nın yeni iş yeri ürünü ‘Ekmek Teknem Sigortası‘, kafe ve restoran sektöründe hizmet sunan KOBİ ve esnafların müşteriler; çalışanlar, makineler, elektronik cihazlar ve hatta işletme kârlarına dair endişelerini ortadan kaldırıyor.

İŞLETMELERİN RİSKLERİ TEMİNAT ALTINDA

Hızlı ve zahmetsizce poliçe düzenleyebilme imkânı sunan Ekmek Teknem; yangın, hırsızlık ve doğal afetler gibi birçok temel teminata ek olarak, sigortalıların standart paket seçmeleri halinde yazar kasa hırsızlık; şirket kredi kartlarının usulsüz kullanımı ve açık alandaki emtia gibi risklere karşı kafe ve restoran sektöründe hizmet sunan KOBİ ve esnafların yanında yer alıyor. Ekmek Teknem, sigortalıların Gold paket tercih etmeleri halinde ise gıda zehirlenmesine bağlı tedavi masrafları; catering hizmetleri, su arıtma hasarları sorumluluk ve ürün nakliye sorumluluk gibi risklere karşı da koruma sağlıyor.

KOBİ sigorta yangın
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