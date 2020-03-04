Emekli bayram ikramiyesi 2020’de ne kadar? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen emekli ikramiyesi uygulamasına göre Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiye veriliyor. Her yıl iki kere bayramdan önceki günlerde verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. İşte emeklilerin bayram ikramiyesi detayları…

2020’DE EMEKLİLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilere 2020’de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.