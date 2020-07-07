Emekli bayram ikramiyesi kaç para? Emekli bayram ikramiye tarihleri belli oldu mu?

Emeklilerin geçim sıkıntısına bir nebze olsun çere olan bayram ikramiyeleri için geri sayım sürüyor. Türkiye'de bulunan yaklaşık 10 milyon emekli vatandaş, yılda iki kez bayramlar öncesinde emekli ikramiyesi alıyor. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili son bilgiler…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefe Günü: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü: 3 Ağustos Pazartesi

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN

Bayram öncesinde yatılması planlanan emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaba geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ PARA OLACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin kaç para olacağı henüz açıklanmadı. Ancak emekli vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesini 1000 TL olarak almıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de 1000 TL olması bekleniyor.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.