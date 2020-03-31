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Emekli ikramiyesinde corona virüsü korkusu!

Emekliler ikramiyelerinin yatacağı tarihi sabırsızlıkla beklerken uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. Emeklilerin biner liralık bayram ikramiyesi 7-11 Nisan’da bankaya yatacak. Uzmanlar, “Bankalara akın edecek milyonlar virüsün yayılma riskini artırır” dedi.

11:13 -
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Emekli ikramiyesinde corona virüsü korkusu!

Bayram ikramiyesi erkene çekilen milyonlarca emekli virüsün tavan yapacağı dönemde para çekmek için sokağa çıkacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve enfeksiyon uzmanları bulaşıcılığın en yoğun olacağı dönem olarak nisanın ilk iki haftasını işaret etmişlerdi. Uzmanlar, bu konuda tehlikeye dikkat çekiyor.

“EMEKLİ İKRAMİYELERİ EVLERDE ÖDENMELİ “

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, milyonlarca emeklinin riskli dönemde ikramiyelerini almak için bankalara akın edeceğini belirttti. İnsanların evlerden çıkmasına yol açacak hiç bir adım atılmaması gerektiğini söyleyen Adıyaman, “Bir yandan dışarı çıkmayalım, tehlikeli diyoruz bir yandan milyonlarca emekliyi sokağa çıkaracak bir karar alıyoruz. Riski yaymamak için ya ikramiyelerin ödenmesi ertelenmeli ya da ikramiyeler evlerde ödenmeli. Aksi halde bankalarda ve bankamatiklerde emekli kuyruklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu konu bankalara bırakılmayacak kadar ciddidir” diye konuştu. Pervin Sümer/KORKUSUZ

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