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Emekli maaş zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Her şeye gelen yüklü zamlar sonrasında mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında alacağı maaş zammına çevrildi. İlki Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleşiyor. Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu?

15:52 -
Haberler Sigorta
Emekli maaş zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin temmuz zammı merak konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak. Bu süreçte ‘temmuz zammı ne kadar olacak’ sorusunun yanıtı araştırılıyor.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4’ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler Temmuzda %4’ün üzerinde bir zam alacak.

EMEKLİ MAAŞINA OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 11,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına yüzde 6,49, memur maaşlarına ise yüzde 5,49 olarak yansıtıldı. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıtıldı.

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