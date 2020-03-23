Emekli maaşı bankaya gitmeden alınır mı? Evde emekli maaşı nasıl alınır?

Salgın tedbirleri kapsamında emeklilere “Bankaya gitmeyin” çağrısı yapıldı. Emeklilere, talep ederlerse maaşları evde ödenecek. Peki evde emekli maaşı nasıl alınır?

EVDE EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Emekli maaşımı evde almak istiyorum diyen emekliler için başvuru e devlet üzerinden yapılacak. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek.

TEDBİRLER ARTIYOR

SGK’nın açıklamasında tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği duyuruldu. Özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Türkiye Bankalar Birliği’nden alınan bilgilere göre; emekliler promosyon işlemlerini banka şubelerine gitmek yerine internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından 7 gün 24 saat esasına göre yapabilecek. Öte yandan ATM’den günlük para çekme limiti artırıldı. Bankaların dijital kanallarının kullanılması yönünde uyarılar yapıldı. Diğer banka ATM’lerinin kullanımından alınan ücretler kaldırıldı. Şirketler çalışma sistemlerini değiştirdi, birçok firma evden çalışma yöntemine geçti.