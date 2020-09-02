Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? 4A, 4B ve 4C için emekli maaşı taşımanın yolları

Ülkemizde yaklaşık olarak milyonlarca emekli bulunuyor. Emekli maaşlarına bankaların getirdiği promosyon ödemesiyle birlikte maaş hesapları da bu bankalara kaydırılmaya başlandı. Emekli maaşı alan vatandaşların emekli maaşını başka bankaya taşıma işlemi internet üzerinden e-Devlet sistemiyle veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na elden müracaat ederek yapılabilmektedir. İki yöntemden birini tercih eden emekli, istediği bankaya maaşını taşıyabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Emekli aylığı banka veya banka şubesi değişikliğini internet üzerinden bankaya gitmeden de yapabilirsiniz. Banka veya PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

Eğer 4A SGK maaşı alınıyorsa, bankaya taşınması işlemi yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

– 4A hizmetleri,

– 4A banka ve adres değişikliği kısmını seçmeniz gerekmektedir.

Eğer 4B Bağ-Kur maaşı alınıyorsa, aynı işlem için izlenecek adımlar:

– 4B hizmetleri,

– 4B banka ve adres değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.

Eğer 4C Emekli Sandığı maaşı alınıyorsa, bu maaşın bankaya taşınmasında da:

– 4C hizmetleri,

– 4C banka değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ DURUMDA YAPILAMAZ?

Ancak emeklilerin emekli maaşı hesaplarını değiştirirken bilmeleri gereken önemli bir konu bulunmaktadır. Emeklilerin kredi borcu bulunuyorsa, yine bankaya ait kredi kartı kullanılıyorsa buna ait kredi kartı borcu olmaması, maaşın ek hesabı kullanılıyorsa, ek hesaba ait borcun olmaması gerekir. Bu durumlarda banka değişikliği yapamazlar.

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