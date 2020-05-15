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Emekli maaşı ödemeleri bugün başlıyor! SSK, Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi ne zaman yapılacak?

Corona virüs salgını ve resmi tatiller nedeniyle öne çekile emekli maaş ödemesi bugün itibariyle başlıyor. Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı. Peki SSK Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi ne zaman?

08:49 -
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Emekli maaşı ödemeleri bugün başlıyor! SSK, Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi ne zaman yapılacak?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemeleri erken ödenecek. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK’lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta Emekli Aylığı Alacak

Bakan Selçuk; 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

Corona emekli Ramazan tatil
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