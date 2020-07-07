Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Emekli temmuz zammı ne kadar?

Her şeye gelen yüklü zamlar sonrasında mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca emeklinin beklediği haber geçtiğimiz günlerde geldi. Yüzde 5,75’lik zamla en düşük memur maaşına 207 TL zam yapıldı. En düşük memur emeklisinin maaşı 148 TL zamlandı. En düşük işçi emeklisinin maaşı ise 72 TL yükseldi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI KAÇ PARA OLACAK?

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMURA: 207 TL ZAM

Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 72 TL ZAM

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek. Bu emekli zammı hissetmeyecek…

EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 88 TL

En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamla bin 539 liradan bin 627 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 83TL

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamlanarak bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı.