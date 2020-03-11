Emekli maaşını bankaya taşıma şartları nelerdir? Promosyon ücreti nasıl alınır?

Milyonlarca emekli ve emekli adayının aklında, emekli maaşını hangi bankadan nasıl alacağı var! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olanların ilk maaşını anlaşmalı olduğu bankaya yatırıyor. İster 4A (SSK) ister 4B (BAĞ-KUR) ister de 4C (emekli sandığı) fark etmeksizin, emekli olduğunuzda maaşınızı nasıl alacağını merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız haberi dikkatle okuyun. Emekli maaşını bankaya taşıma şartları nelerdir? Bankaların promosyon ücreti nasıl alınır? İşte emekli maaşı ve bankalar ile ilgili detaylar…

EMEKLİ MAAŞINI BANKAYA TAŞIMA ŞARTLARI NELERDİR?

Emekli olanlar ilk maaşlarını SGK’nın belirlediği anlaşma sağladığı bankadan alır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anlaşmalı olduğu bu bankadan memnun değilseniz ya da diğer bankaların promosyonlarından yararlanmak istiyorsanız hangi kurumdan emekli olursanız olun yani 4A, 4B, 4C fark etmeden yani SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden maaşınızı dilediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz. Peki, emekli maaşını bankaya taşıma işlemi nasıl yapılır? Öncelikle maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya TC kimliğinizle giderek talep oluşturuyorsunuz. Daha sonra bankaların tekliflerini değerlendirerek promosyonlarını değerlendirebilirsiniz. Ardından ikinci maaşınızı seçtiğiniz bankadan alabilirsiniz.

PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?

İlk maaşınızı SGK’nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı PTT’ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

* Öncelikle bu adrese giriş yapın.

* Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

* Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK’nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

* Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

* Ardından güncelleme kısmına tıklayın.

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