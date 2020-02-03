Emekli olmadan ölüm halinde ödenen primler ne olur?

Emekli olmayı bekleyenler bu konu hakkında birçok ayrıntıyı araştırıyor. Sözcü Gazetesi köşe yazarı Sezgin Özcan köşesinde emeklilik hakkında bir soruyu yanıtladı. ‘Ödenen primler miras

bırakılabilir mi?’ sorusunun cevabı şu şekilde…

ÖDENEN PRİMLER MİRAS BIRAKILABİLİR Mİ?

Sezgin Özcan’ın köşesinde bu soruya yanıt verdi; Sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurmuş, emeklilik için yaşının dolmasını bekleyen, diğer bir deyişle EYT'li olan okurum; “Hiç evlenmedim, bekarım. Çocuğum, kardeşim, anne, baba yok. Emekli olana kadar ölürsem devlete ödediğim bu kadar para ne olacak? Bunu birisine miras bırakabilir miyim?”

Sosyal güvenlik sisteminde, sigortalıya ilişkin hakların miras yoluyla geçişi ve muris sıfatıyla kullanımı söz konusu olmaz. Sigortalıya ait sosyal güvenlik haklarından, “bakmakla yükümlü olunan kişi” ya da “hak sahibi” olarak yararlanılması mümkün olur…

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