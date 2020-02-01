Emekli olmak isteyen kadınların merak ettiği soru!

Sözcü Gazetesi köşe yazarı Sezgin Özcan bugünkü köşesinde emekli olmak isteyen kadınların merak ettiği doğum borçlanması konusuyla ilgili bir soruyu cevapladı ve borçlanma tutarlarına değindi.

DOĞUM BORÇLANMASI TUTARI NASIL BELİRLENİR?

Benim iki sorum olacak. Birincisi iki çocuk için yapılan 1440 günlük doğum borçlanmasının tutarı ne kadardır, herkes için aynı bedel midir yoksa farklı mıdır? Ne kadar olduğunu nasıl öğrenebilirim? İkincisi, emekli olabilmem için doğum borçlanması yaptıktan sonra 1000 gün eksiğim kalıyor. İsteğe bağlı ödeme ile tamamlamak istersem, alabileceğim en yüksek dilimden emekli maaşını alabilmem için nasıl bir ödeme yapmalıyım? Beyza Aşçıoğlu

Borçlanma tutarı, prime esas kazanç alt sınırı (günlük asgari ücret) ila üst sınırı (günlük asgari ücretin 7.5 katı) arasında kalmak koşuluyla sigortalının kendisi tarafından belirlenen kazanç tutarı üzerinden hesaplanıyor. Borçlanacağınız her bir gün için, günlük asgari ücret (2020 yılı için 98.10 TL) ila günlük asgari ücretin 7.5 katı (735.75 TL) arasında kalmak koşuluyla, belirleyeceğiniz prime esas kazanç tutarının yüzde 32’si kadar prim ödersiniz.

Emekli aylığının hesabında, tüm sigortalılık sürenizce üzerinden prim ödenen (borçlanmalar dahil) kazanç tutarları dikkate alınıyor. Ayrıca prim ödeme dönemleri ile bu dönemlerin prime esas kazanç ortalamaları, emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Dolayısıyla 1000 gün isteğe bağlı primlerinizi tavandan ödemeniz tek başına en yüksek dilimden emekli aylığı almanızı sağlamaz.

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