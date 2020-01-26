Emekli olunca kıdem tazminatı almanın yolları…

Emeklik için hak kazanan vatandaşların kıdem tazminatı almaları üç farklı durumda değerlendirilir. Bunlardan ilki kıdem tazminatını almadan aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler ikincisi kıdem tazminatını alıp aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler ve üçüncüsü kıdem tazminatını alıp farklı iş yerinde çalışmaya devem edenlerdir.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞANLAR

Eğer emekli olan vatandaş aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekse kıdem tazminatını alması için iki seçeneği vardır.

– Kıdem tazminatını almak

– Kıdem tazminatını saklı tutmak

İşveren ile yapacağı anlaşma ile bu duruma yön verebilir. Eğer emekli olduktan sonra kıdem tazminatını alacaksa. Devam eden süreçte işe yeni başlamış gibi değerlendirilir. Yani bundan sonra tekrar kıdem tazminatı almaya bir yıl sonra hak kazanır. Ancak kıdem tazminatını almazsa o hakkı saklı tutulur.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA FARKLI İŞ YERİNDE ÇALIŞANLAR

Emekli olduktan sonra son çalıştığı kurumdan çıkış yapan vatandaş çıkışı esnasında çalıştığı yıla göre kıdem tazminatını alır. Bu tazminat çalıştığı her yıl için bir maaş şeklindedir. Daha sonra çalışmaya başladığı kurumda yeniden bir yıl sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanmış olur.

EMEKLİLİK HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR

Korkusuz Gazetesi’nin 4. sayfasında günlük olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-kur ile ilgili okuyucuların sorularına yanıtlar veriliyor. İşte Kıdem Tazminatı konusu ile ilgili okuyuculardan gelen soru ve uzman yanıtı…

2005 yılı SSK girişliyim. Halen çalışıyorum. Kıdem tazminatı almam için ne yapmalıyım? Ne zaman emekli olabilirim? 3 ay doğum borçlanmam var. N.Ö.

Emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte 58 yaşınızı da doldurursanız emekli olabilirsiniz. Dolduramazsanız 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındakileri sağlayanlar, işlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabiliyor. Priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz. İkinci emeklilik seçeneğiniz de, 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarıyla emekli olmaktır. Boşluğunuz yoksa 4500 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 2030 yılında 58 yaşınızı da doldurursanız emekli olabilirsiniz. Dolduramazsanız 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.