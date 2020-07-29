Emekli olurken alacağınız ikramiyeyi etkiliyor!

Emeklilik günlerini iple çeken vatandaşlar hangi şartlarla emekli olacaklarını araştırıyor. Emeklilik koşulları ve alınacak ikramiye çeşitli özel durumlara göre farklılık gösteriyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nin soru ve cevap köşesinden örnekle merak edilenler…

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN ÖNEMLİ DETAY

10 Nisan 1975 doğumluyum. 18 Ağustos 1995’te polis olarak memuriyete başladım. 26 Nisan 2017’de açığa alındım. 14 ay açıkta kaldıktan sonra 8 Temmuz 2018’de ihraç edildim. Askerliği Şubat 1999 ve Ağustos 2000 arası 18 ay meslekteyken yaptım ve saydırdım. Memuriyet dışında sigortam yok. Hiç çalışmazsam emekli olabilir miyim? Olursam, ne zaman olurum? İkramiye alabilir miyim?

CEVAP: Tabi ki aranan şartları sağlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Emekli Sandığı’nda emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Hak kazandığınız 5 yıl 2 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammı emeklilik yaşınızdan düşülecektir. Bu durumda 2 Şubat 2022 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız. Sorunuzdan memuriyet ve askerlik borçlanmasından başka hizmetiniz bulunmadığı anlaşılıyor. Şayet SSK ve Bağkur prim ödemeniz yoksa yani hizmet birleştirmesi ile emekli olmazsanız emekli ikramiyenizi alabilirsiniz.