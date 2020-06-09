Emekli olurken ikramiye detayına dikkat!

Emekli olacak vatandaşların merak ettiği birçok detay farklı durumlara göre değişiklik gösteriyor. Örnek soru üzerinden emeklilik ve ikramiye detayı…

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE BU DETAYA DİKKAT

10 Nisan 1975 doğumluyum. 18 Ağustos 1995'te polis olarak memuriyete başladım. 26 Nisan 2017'de açığa alındım. 14 ay açıkta kaldıktan sonra 8 Temmuz 2018'de ihraç edildim. Askerliği Şubat 1999 ve Ağustos 2000 arası 18 ay meslekteyken yaptım ve saydırdım. Memuriyet dışında sigortam yok. Hiç çalışmazsam emekli olabilir miyim? Olursam, ne zaman olurum? İkramiye alabilir miyim?

CEVAP: Tabi ki aranan şartları sağlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Emekli Sandığı'nda emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Hak kazandığınız 5 yıl 2 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammı emeklilik yaşınızdan düşülecektir. Bu durumda 2 Şubat 2022 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız. Sorunuzdan memuriyet ve askerlik borçlanmasından başka hizmetiniz bulunmadığı anlaşılıyor. Şayet SSK ve Bağkur prim ödemeniz yoksa yani hizmet birleştirmesi ile emekli olmazsanız emekli ikramiyenizi alabilirsiniz.