Emekli promosyonu almak için şartlar neler? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilerin alacakları maaş promosyonların ilişkin olarak SGK ve Ziraat Bankası arasında anlaşma sağlandı. Maaşı 1500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Diğer bankaların yapacağı promosyon ödemeleri bu miktarlardan az olamayacak.

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN ŞARTLAR NELER?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili İsmail Yılmaz Yılmaz, bankaların kendi inisiyatiflerinde olmak üzere bu tutarların üzerinde promosyon ödemesi yapabileceğini, bu konuda zaman zaman çeşitli kampanyalar düzenlediklerini duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Emeklimizin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şart maaş aldığı bankaya 3 yıl bankada kalma taahhüdünde bulunmasıdır. Bu kapsamda, belirlenen rakamlar üzerinden, ilk olarak Ziraat Bankası ile promosyon protokolümüzü imzalıyoruz. Diğer bankalarımız ile protokoller imzalandıkça sizlerle paylaşılmaya devam edilecektir. Burada Ziraat Bankası'nın nezdinde diğer bütün bankalara da sağlayacakları katkılardan dolayı emeklilerimiz adına şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

ÖZEL BANKALAR NE VAAT EDİYOR?

ING Bank, Turuncu Ekstra üzerinden aylık 750 lira harcama yapılması halinde bin 800 TL ödeme yapacağını açıkladı. QNB Finansbank ise maaşını taşıyıp bir bankacılık ürününü kullananlara bin 250 liraya varan promosyon ödüyor.

Şekerbank ise 2 otomatik talimatı verirse 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 lira ödüyor. TEB ise bankaya kazandırdığı her emekli için 150 TL ödüyor. Yapı Kredi'de de promosyon 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Denizbank ise 0.99 faiz ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor.

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokolle emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Üstelik maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler %0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.