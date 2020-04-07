Emekli tahsis numarası nedir? Emekli tahsis numarası nasıl alınır?

Emekli maaşlarının, bayram dönemlerindeki ikramiyelerin ne zaman yatacağı, milyonlarca emeklinin gündeminde oluyor. Emekliler ödemelerin neye göre yapılacağını ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağını sorguluyor. Ödeme takvimi belli olduğunda internette en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oluyor. Eğer emekli maaşı henüz bağlanmamışsa tahsis numarası da alınamıyor.

EMEKLİ MAAŞIM NE ZAMAN YATACAK?

“Emekli maaşı ayın kaçında yatacak?” bu soru birçok vatandaşın kafasını her zaman kurcalıyor. SSK ve Bağ-Kur'a bağlı emekliler, emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını sorguluyor. Emekli vatandaşların maaş ödeme tarihleri tahsis numarası, doğum tarihi vb. bilgilerine göre değişiklik gösteriyor. Tahsis numarası tam olarak da burada karşımıza çıkıyor. Çünkü emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alanlar bunun, ayın hangi günlerinde gerçekleşeceğini bu numarayla öğrenmek istiyor. SGK emekli tahsis numarası hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Öncelikle tahsis numarasının ne olduğunu açıklayalım. Bu, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara ‘tahsis numarası'dır. Böylelikle emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır. Emekliler tahsis numaralarını öğrenirse bunu online olarak yapabilme kolaylığına erişir. Eğer emekli kişi internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsa en yakın Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsis numarasını öğrenebiliyor.

TAHSİS NUMARASI NASIL SORGULANIR?

Pek çok işlemi bir tık ile gerçekleştirebileceğiniz e-devlet bunun için de bir fırsat sunuyor. Bürokrasi gerektiren birçok işlemi rahatça yapabilmenize imkan sağlıyor.

TAHSİS NUMARAMI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini e-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumu’nun işlemler menüsünden “4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi” seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.