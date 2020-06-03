Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak?

Emekliler geçim dertlerinin bir nebze azalması için emekli maaş zammı haberini dört gözle bekliyor. Emekli maaşı zam oranı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilirken, ilki ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise temmuz ayında gerçekleşiyor. Peki emeklilerin temmuzda ne kadar zam alacağı belli mi?

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4’ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler temmuzda %4’ün üzerinde bir zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında aldılar.