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Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü temmuz zamlarında…

Emekliler geçim sıkıntılarına bir nebze de olabilecek zam haberlerini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Emekliler tarafından yeni temmuz zammı da merakla bekleniyor. Peki zam ne kadar olacak? İşte emekli temmuz zammına dair tahminler...

13:47 -
Haberler Sigorta
Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü temmuz zamlarında…

Emeklilerin temmuz zammı merak konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak. Bu süreçte ‘temmuz zammı ne kadar olacak’ sorusunun yanıtı araştırılıyor.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4’ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler temmuzda %4’ün üzerinde bir zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında aldılar.

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