Emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli zam oranları açıklandı mı?

Türkiye'de bulunan milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak emekli maaş zammında. Yılda iki kez uygulanan emekli maaş zamları, ocak ve temmuz aylarında maaşlara yansıtılıyor. Emekliler, ocak ayında yüzde 6,49 olan zammın temmuz ayında kaç olacağını öğrenmek istiyor.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4’ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler Temmuzda %4’ün üzerinde bir zam alacak.

EMEKLİ MAAŞINA OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 11,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına yüzde 6,49, memur maaşlarına ise yüzde 5,49 olarak yansıtıldı. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıtıldı.