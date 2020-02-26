Emekliler endişeli! 3 aydan kısa zaman kaldı…

“1000 TL'lik bayram ikramiyeleri kalkacak ve maaşlardan ilaç kesintisi yapılacak” iddiaları dün milyonlarca emekliyi endişelendirdi. Düşük maaşlarla geçinmeye çalışan emeklileri korkutan bu haber dün SGK tarafından yalanlanınca emekliler de rahatladı. SGK'nın açıklamasında, basın-yayın organlarında emeklilerden ilave % 5'lik sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, yeniden sosyal güvenlik destek primi kesintisine gidileceği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

MAKSATLI HABERLER

Açıklamada şöyle denildi: “SGK'den bir çalışma istenmediği gibi SGK'nın bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve sunarız.” Pervin SÜMER/KORKUSUZ

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