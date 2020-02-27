Emekliler için önem taşıyan promosyon yöntemi!

Banka promosyonlarında milyonlarca emekliye yeni ödeme 1 Mart'ta başlanacak. Promosyonlar, bankalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. 3 yıllık sözleşmesi sona erecek emekli vatandaşlar, banka promosyonunu en fazla veren bankaları araştırmaya başladı.

EK KOŞULLAR ÖNEM TAŞIYOR

Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Ancak çoğu banka belirledikleri ek koşulları yerine getiren müşterilere 1250 TL'ye varan ek promosyon ödülü verebiliyor. Maaşını taşıyan emekli yönlendirdiği her yeni emekli için 150 TL kazanıyor. Bazı bankalar birkaç bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor. Emekli, bu şekilde 1250 ödeme alabiliyor. Tüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, “Faturalar emeklileri zorluyor. Bankaların bu gerçeği görüp tatmin edici bir miktarda vermesi gerekir.” Hakkı ALAKAVUK/KORKUSUZ

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