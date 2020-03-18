Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih!

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan ekonomik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu kararların içerisinde emeklileri de ilgilendiren bayram ikramiyeleri de yer aldı. İşte emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih…

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.

2020’DE EMEKLİLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilere 2020’de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödenecek.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

İLGİLİ HABER Evde emekli maaşı nasıl alınır? Emekli maaşı bankaya gitmeden alınır mı?