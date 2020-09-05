Emekliliği 1 sene erkene alabileceğiniz detay!

Emekli olmak isteyen vatandaşlar merakla emeklilik tarihlerini bekliyor. Emeklilik tarihi çeşitli durumlarda erkene gelebiliyor. İşte özel durumlara göre etkilenen emeklilik tarihi hakkında soru ve cevap üzerinden merak edilenler…

EMEKLİLİK ERKENE ALINABİLİR Mİ?

20 Ağustos 1973 doğumluyum. 24 Eylül 1998’de isteğe bağlı Bağkur primi ödemeye başladım. Bağ-Kur’a 7285 gün prim ödemem var. 13 Mart 2019’da SSK’ya geçtim. Şu anda 415 gün de SSK’ya prim ödemem oldu ve halen prim ödemeye de devam ediyorum. 26 Şubat 1994’te askerliğimi yaptım. Askerliğimi borçlanmama gerek var mı? Ne zaman emekli olabilirim?

CEVAP: Sigortalı çalışmanızda 845 gün daha prim ödeyerek, Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya ödediğiniz pirimi 1260 güne tamamlamanız halinde, SSK’dan emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. 845 günden sonra prim ödemeseniz de 57 yaşınızı dolduracağız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca askerlik süresinin 485 gününü borçlanmanız halinde, 56 yaşını dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.