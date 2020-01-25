Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Yaş ve prim gün sayısı hesaplama linki…

Emeklilik gün sayısı hesaplama internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ na bağlı kişiler ne zaman emekli olabileceklerini Emeklilik gün sayısı hesaplama ile kolayca öğrenebilmektedirler. 2020 yılından itibaren emekli olacaklar için SSK, Bağkur, memur emeklilik hesaplama tablosu için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir. Şimdi, emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır? gelin hep birlikte öğrenelim..

E DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK GÜN SAYISI HESAPLAMA VE SORGULAMA

E-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, ‘Ne zaman emekli olurum’ sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

Eğer e-devlet şifresi olmadan e Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız izleyeceğiniz adımlar şu şekildedir; Buraya tıkladığınızda açılan ekrandaki tabloda istenilen bilgileri (cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başladığınız tarih (bu tarih ilk sigorta tarihidir) Eğer malüliyetiniz (özrünüz varsa), erken yaşlanma varsa ve mevcut bilgiler) girerek hesaplamanızı yapabilirsiniz.