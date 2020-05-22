Emeklilik için 1440 gün kazanabilirsiniz! Ne zaman emekli olurum?

Emeklilik tarihini etkileyen şartların başında sigorta giriş tarihi gelirken bunun yanında doğum borçlanması gibi durumlar da etkili oluyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden merak edilenler…

DOĞUM BORÇLANMASI 1440 GÜN KAZANDIRABİLİR

1978 doğumluyum. SSK giriş tarihim 15 Ağustos 1999. Toplam 1888 gün primim ve iki çocuğum var. Acaba hangi şartlara tabiyim? Sistemde 5975 gün prim ve 56 yaş görünüyor. Mevcut yasalar gereği ne yapmalıyım?

CEVAP: Doğumlarınız borçlanma şartlarını taşıyorsa, iki doğumunuzu borçlanıp toplam 1440 gün kazanabilirsiniz. Borçlanmadan sonra 2647 gün de prim ödeyerek toplam priminizi 5975 güne tamamlamanız şartıyla, 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca toplam priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.