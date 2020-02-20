Emeklilik ikramiyesi için bu detaylara dikkat!

Emekli olmak isteyen vatandaşların merak ettiği konuların başında emeklilik tarihi ve emeklilik ikramiyesi geliyor. Emekli olmak için tercih edilecek yollar emekli ikramiyesini doğrudan etkileyebiliyor. Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinde yer alan örnekle merak edilenler…

EMEKLİLİK İKRAMİYESİ İÇİN BU DETAYA DİKKAT

Soru: 3 Mart 1960 doğumlu öğretmen eşimin, SSK başlangıç tarihi 17 Ocak 1978. 22 Şubat 1982-11 Şubat 1985 arası Emekli Sandığı'na tabi çalıştı. 11 Şubat 1985'te istifa etti. 31 Ağustos 2001'e kadar SSK'lı çalıştı. 1 Mart 2001'de SSK'dan emekli oldu. 20 Ekim 2013'te açıktan atama ile Emekli Sandığı'na tabi olarak tekrar çalışmaya başladı ve halen çalışıyor. Emekli Sandığı'ndan ne zaman emeklilik hakkı kazanabilir? Yaş ve yıl kriteri var mı? Emekli ikramiyesi alabilir mi?

Cevap: Eşiniz 65 yaşını dolduracağı tarihte resen emekliliğe sevk edilir. Ancak bu tarih itibarıyla 15 tam yıl hizmeti olamayacağından, ikinci aylık bağlanmaz. Fakat 20 Ekim 2013'ten sonraki memuriyet süresi için, tarafına hizmet süresinin iki katı tutarında toptan ödeme yapılır. Ayrıca hizmet süresi için ikramiye ödenir (bunların toplamı yaklaşık olarak emekli ikramiyesinin üç katı kadardır. Yani 35 yıl hizmeti olan öğretmenin ikramiyesi kadar ödeme alır). Memuriyete başlaması nedeniyle durdurulan SSK emekli aylığı da güncellenerek yeniden ödenmeye başlar. Diğer taraftan eşiniz yaş haddini yani 65 yaşı beklemeden kendisi istifa ederek ayrılırsa, toptan ödeme alamaz. Sadece kesenek iadesi alır. Bu da az olacağından avantajlı değildir (bu yolu tercih etmemeli). Eşiniz 65 yaşı bekleyerek kurumun resen emekliye sevkini beklesin. Bu avantajına olur. Şayet eşinizin SSK aylığı düşükse toplu para almak yerine, Emekli Sandığı'ndan bir miktar fazla emekli aylığı ile emekli olmak isteyebilir. Bu takdir de ayrılıp, destek primine tabi olmadan tekrar bağlanacak olan SSK aylığını kestirmeli. Tüm sigorta kollarına tabi olarak bir-iki ay sigortalı bir işte çalışıp, tekrar emekli aylığı bağlanmasını talep ettiğinde, bu kez emekli aylığını bağlayacak kurumun tespitinde; son yedi yıl prim ödemesine bakılacak. Son yedi yılda Emekli Sandığı hizmeti fazla olduğundan, hizmetleri birleştirilerek Emekli Sandığı'ndan aylık bağlanır. Bu durumda memuriyet süresi için emekli ikramiyesi alabilir.