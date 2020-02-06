Emeklilik tarihi hastalıklarınıza göre değişiyor!

Emeklilik tarihini iple çeken vatandaşlar ne zaman emekli olacağını araştırırken, bu tarihi etkileyen özel sebeplerin de ayrı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Sözcü Gazetesi’ndeki sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinde bu durumla ilgili cevaplanan soru aynı durumda olan vatandaşlar için fikir veriyor.

‘EMEKLİLİK ŞARTLARI RAPOR ORANINA GÖRE DEĞİŞİYOR’

Soru: 1983 doğumluyum. 2005 SSK girişliyim. 2007'de askerdeyken ameliyat oldum, dalağımı

aldılar ve bana çürük raporu verdiler. 2008'den beri aralıksız çalışıyorum. Nasıl emekli olabilirim?

Cevap: Emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 7000 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 4500 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, aynı tarihte yani 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da

mümkün. Rahatsızlığınızın yol açtığı işgücü kaybı oranına göre daha erken de emekli olabilirsiniz. Örneğin; rahatsızlığınız yüzde 60 işgücü kaybına yol açmışsa, 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 gün prim ödeme ve yüzde 60 işgücü kaybı şartlarıyla hemen emekli olabilirsiniz. Şayet yüzde 40 oranında işgücü kaybınız varsa, Maliye'den vergi indirim hakkı da almanız halinde, 2025'te 20 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihte (4400 gün de prim ödemiş olmanız şartıyla) emekli olabilirsiniz.