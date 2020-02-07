Birçok çalışan yanlış biliyor! Sigorta başlangıcı ile ilgili çok önemli detay

Yıllarca çalışan vatandaşlar emekli olacakları günü iple çekiyor. Sigorta başlangıç tarihinin önemli olduğu emeklilik yaşında staj sigortası başlangıç sayılıyor mu? Korkusuz Gazetesi’nde yer alan sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinde bugün bu konuya değinildi. İşte örnek soru ve cevapla merak edilen staj sigortası detayı…

STAJ SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILIR MI?

17 Haziran 1975 doğumluyum. Staj sigortası başlangıç tarihim 1 Ekim 1991. İlk resmi prim yatış tarihim 20 Kasım 1992. Toplam 8716 gün prim ödemem var. Hâlâ sigortalı çalışmaktayım. Ne zaman emekli olabilirim?

Staj sigortasında emeklilik primi ödenmediği için emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 53 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

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SİGORTA BAŞLANGICI NASIL YAPILIR? SİGORTA BAŞLANGICI NE İŞE YARAR?

Yeni bir işe başlayan vatandaşlar için sigorta girişine izin verilebilmesi için iş yeri bazı belgeler ve evraklar istemektedir. Sigorta için gerekli bu belgelerin güncel olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu evraklar en kısa sürede toparlanmalıdır.

Sigorta girişi için istenen belgeler;

– Sağlık raporu

– İkametgâh belgesi

– Adli sicil kaydı

– Mezuniyet belgesi ya da diploma fotokopisi

– Aile bildirimi formu

– 2 adet vesikalık fotoğraf

– İlgili iş yeri tarafından verilen ve doldurulması gereken form

Sigorta başlangıcı için gereken bu belgeleri teslim ettiğiniz günü ertesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu çatısındaki sigorta kollarından hangisine mensupsanız primleri ödenmeye başlayacaktır. Bunu kontrol edebilmeniz için e-devletten hizmet dökümüne bakabilirsiniz.

Sigorta başlangıcının olması vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır. Emekli olunacak tarihin belirleyici olmasındaki en önemli kriter ilk kez ne zaman sigortalı olunduğudur. Vatandaşın ilk kez sigortalı olarak çalıştığı tarih ne kadar eskiyse, emeklilik şartları da o kadar kolaylaşır. Yani bu durumda sigorta başlangıcı yapılan bir kişi için Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi anlamında geri sayım başlamış olur.