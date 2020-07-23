Emeklilikte 2 doğum borçlanması kaç gün kazandırır?

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar özel durumları sebebiyle emekliliklerini ne kadar erkene çekebileceklerini araştırıyor. Doğum borçlanması emeklilik konusunda büyük avantaj sağlıyor. Peki iki doğum borçlanması yapılabilir mi?

2 DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR AVANTAJ SAĞLAR?

16 Nisan 1971 doğumluyum. SSK girişim 1 Aralık 1992. Toplam 1579 gün primim var. İki doğumumu borçlanıp ödersem, ne zaman emekli olurum?

CEVAP: İki doğumunuz borçlanma şartlarını taşıyorsa, borçlanıp toplam 1440 gün kazanabilirsiniz. Doğum borçlanmasından sonra 2581 gün daha prim ödeyerek, toplam priminizi 5600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca iki doğumunuzu borçlandıktan sonra 581 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.