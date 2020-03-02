Emeklilikte son 7 yıl kuralı… Sizi de etkiliyor olabilir!

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar kendi sigortalılık geçmişlerne göre farklı koşulara tabii tutuluyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nden sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesine göre son 7 yıl kuralı ve detaylar…

SON 7 YIL KURALI NASIL ETKİLİYOR?

Son 7 yıl kuralına göre Bağ-Kur'dan emekli olursunuz…

Soru: 1966 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ocak 1986 olup 2008'e kadar 3661 gün primim var. 2008-2015 arasında Bağ-Kur'a 2700 gün prim ödedim. Günlerimi birleştirerek emekli olabilir miyim? SSK'dan emekli olabilir miyim?

Cevap: Son yedi yılda fazla prim ödenen (eşitse son olarak tabi olunan) kurum şartlarıyla emekli olunuyor. Son yedi yıl hesabına göre, Bağ-Kur'dan emekli olacaksınız. Priminiz 5400 günden fazla olduğu için bundan sonra prim ödemeseniz bile, 2024'te 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte Bağkur'dan emekli olabilirsiniz. SSK'dan emekli olmak için sigortalı bir işte çalışarak en az 1260 gün prim ödemeniz gerekir.