Emeklilikte yaşa takılanların dikkatine! Eğer EYT çıkarsa…

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözecek kararların alınmasını bekleyen vatandaşlar geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tutturmuşlar EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Yapmayacağız seçim kaybetsem bile bu işte yokum.” şeklindeki konuşması ile umutsuzluğa düştü. Hükümetin yaklaşımı sonrasında bu yıl EYT için herkesi memnun edecek bir çözüm uzak görünüyor.

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT KONUSU BİRKAÇ SORUNU DA BERABERİNDE ÇÖZEBİLİR!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin’e sunulan EYT raporuna göre EYT beraberinde başka sorunlara da çözüm yaratabilir.

*Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik haklarına kavuşması

*İntibak yada seyyanen zam ile en düşük emekli maaşının Asgari Ücret düzeyine yükseltilmesi,

*Emekli olduktan sonra çalışmak isteyenlerin emekli maaşlarının kesilmesi(Belli bir oranda olabilir)

*Denetimlerin sıklaştırılması,

Bu durumda emekli olanların çalışma hayatından çıkması amaçlanmalıdır. Emekli olanlar çalışma hayatından çıktıklarında işsizlere iş imkanı doğacaktır.

Emekliler dolaylı vergilerle maaşlarının bir kısmını devlete geri ödemektedirler.”

SORULARLA EYT

– 1 Ocak 1976 doğumluyum. SSK girişim 12 Temmuz 1999'dur. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili yasa çıkarsa ne zaman emekli olurum? İ.T.

Cumhurbaşkanı EYT çıkmayacağını açıkladığı için EYT beklememek lazım. Ancak 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 12 Temmuz 2024'ten önce çıkacak bir EYT yasasından yararlanamazsınız. Ancak bu tarihten sonra yaş aranmadan kişileri emekli edecek bir yasa çıkması halinde, 5975 gün priminiz varsa siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz.

– 5 Mayıs 1974 doğumluyum. 3 Temmuz 1998 tarihinde Emekli Sandığı’na bağlı olarak (memur) iş başlangıcım var. Aralıksız olarak (sadece askerlikte 1 aylık sınıf okulunda kesinti var) 2017 Nisan ayına kadar çalışmışlığım var (yaklaşık 6700 gün). Acaba EYT kapsamında mıyım? Bu hali ile ne zaman emekli olabilirim? Daha çalışmam lazım mı? Turan Karaca

Hizmet başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT’lisiniz. Ancak bugüne kadar EYT ile ilgili bir yasa taslağı ortaya çıkmadığından EYT’liler için öngörülen emeklilik şartları konusunda da bir veri yok. EYT’lilerin talebi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması. Ola ki EYT yasası çıkar ve 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları uygulanırsa, Emekli Sandığı statüsünden emeklilik için yaş şartı aranmaksızın erkeklerin 25, kadınların ise 20 tam yıl hizmet süreleri olması gerekecek.

EYT’li olmakla birlikte hizmet süreniz 25 yıldan az olduğundan, 25 tam yıl hizmet süresini tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanmanız mümkün olabilecek. Ancak EYT konusunda fazla umutlu olmamanızı önerim. Zira Cumhurbaşkanının son açıklamaları, yakın gelecekte EYT’lilerle ilgili bir düzenleme yapılmayacağını gösteriyor.

Mevcut durumda ise hizmet süreniz 15 yıldan fazla olduğundan 61 yaşınız dolduğunda ya da 25 tam yıl (9000 gün) hizmet süresini tamamlayıp, 57 yaşınız dolduğunda emekli olabilirsiniz.