En güvenilir sigorta şirketi Anadolu Sigorta seçildi

16 farklı sektörden güven veren markaların ödüllendirildiği Trust Istanbul Visionary Talks Ideas & Experiences & Awards 2020 online olarak gerçekleşti. Trust İstanbul'un web sitesi ile Youtube ve Facebook kanallarında yayınlanan ve binlerce izleyiciye ulaşan “Yenilikçi Bakış Açılarıyla Güven Veren Markalar Konferansı” ardından gerçekleşen ödül töreninde, Anadolu Sigorta En Güvenilir Sigorta Şirketi oldu.

HALK OYLAMASI İLE SEÇİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Yaptığımız işte güven unsuru çok önemli. Tüm yatırımımız, hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalar, tüketicilerimizin, kendilerini, sevdikleriyle birlikte güvende hissetmeleri için. Özellikle Trust İstanbul gibi halk oylamasıyla belirlenen ödüllerde gösterdiğimiz başarı, bu güveni yıllara dayanan bilgi ve deneyimimiz ve öncü uygulamalarımızla inşa ettiğimizin en güzel göstergelerinden biri. Sigortalılarımızın takdirleriyle kazandığımız bu ödüller, çalışmalarımıza daha yüksek bir motivasyonla devam etmemizi sağlıyor” dedi.