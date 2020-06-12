Engelli vatandaşların, bulundukları zor koşulların hafifletilmesine katkı sağlamak ve engelli olmayan bireyler ile aralarındaki rekabet eşitsizliğini önlemek adına ülkemizde bazı pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. Bu ayrımlardan biri de vergi indirimidir. Engelli vergi indirimi konusunda da vergi indirim başvuru sonuçlarının nasıl sorgulanacağı birçok vatandaş tarafından araştırılmaktadır. Engelli vatandaşlar vergi indirimi başvurusunu internetten yapabilecekleri gibi yaptıkları başvurucu sonucunu de yine internetten kolaylıkla öğrenebilirler. Peki, engelli vergi indirimi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte başvuruda bulunan her engelli vatandaşın dosyalarının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenebilmesi için yapması gerekenler…

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Engelli vatandaşların vergi indirimi hakkındaki işlemleri Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na ait olan resmi internet sitesinde ger alan Engellilik Vergi İndirimi Başvuru Sorgulama Ekranı üzerinden gerçekleştirilebilir. Bunun için öncelikle bu linke tıklamanız gerekmektedir.

Ardında çıkan sorgulama sayfasında “sorgulama için TC kimlik numarası giriniz” bölümüne sizden istenen bilgiyi giriniz. Sorgula butonuna basarak dilediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

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