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Erken emeklilik için borçlanma ne kadar tutuyor?

Koşullar sağlandığı takdirde emeklilik tarihini öne çekmek için borçlanma imkanından yararlanılabiliyor. Peki prim günü borçlanmada hesap nasıl yapılıyor, ne kadar para ödeniyor? Korkusuz Gazetesi'nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden örnekle erken emeklilik borçlanması...

11:17 -
Haberler Sigorta
Erken emeklilik için borçlanma ne kadar tutuyor?

Emeklilik için askerlik, doğum gibi çalışmayı engelleyen dönemler sınırı içersinde borçlanma yapılabiliyor. Peki askerlik borçlanması ne kadar tutuyor. İşte örnek soru ve cevapla detaylar…

BORÇLANMA NE KADAR TUTUYOR?

Askerliğimin 150 gününü borçlanmak istiyorum. Acaba borçlanma kaç para tutar?

CEVAP: Borçlanma bedeli, prim hesabına esas günlük kazanç alt sınırından (bugün için 98.10 TL) az, üst sınırından (bugün için 735.75 TL) fazla olmamak üzere sigortalının belirlediği kazanç tutarının yüzde 32'si oranında hesaplanıyor. 150 gün askerlik borçlanması için ödenmesi gereken en az borçlanma tutarı 4.708 liradır.

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