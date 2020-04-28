Virüs salgını hayattaki birçok düzeni değiştirdi ve manevi olduğu kadar maddi şekilde de etkiledi. İşini kaybeden vatnadaşlar işsizlik maaşına umudunu bağlarken esnaflar bu konuda bazı soruları merak ediyor. Peki işyerini geçmişte ya da şimdi kapadan esnaflar işsizlik maaşı alabilir mi? Korkusuz Gazetesi’nin soru ve cevap bölümünden esnaf ve zanaatkarların işsizlik maaşı ile ilgili detay…

İŞSİZLİK MAAŞINDA BAĞ-KUR DETAYI

Bayan kuaförüyüm. 4 yıl önce salonumu kapatmak zorunda kaldım. Ama 2006'dan 2016'ya kadar BağKur'a prim ödedim. İşsizlik maaşı alabilir miyim?

CEVAP: İşsizlik sigortasına prim ödeyen sigortalı çalışanlar, belli şartlarda işsiz kaldığında işsizlik maaşı alabiliyor. Bağ-Kur sigortalıları, işsizlik sigortası primi ödemediğinden işsizlik maaşı alamaz. Bağ-Kur'lular için çıkartılan Ahilik Sandığı uygulaması ertelenmeseydi, sizin gibi işsiz kalan Bağ-Kur'lular da belli şartlarla işsizlik maaşı alabilecekti.