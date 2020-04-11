Esnaflar kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

Kısa çalışma ödeneği birçok kişi için kurtarıcı olacak ancak kimlerin bu ödenekten faydalanacağı merak ediliyor.

ESNAFLAR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

Berberim. Bildiğiniz gibi virüs salgını nedeniyle yaklaşık 20 gündür Hükümet kararıyla kapalıyız. Yanımda çalışan işçim yok. Tek başıma çalışıyorum. Acaba ben de kısa çalışma maaşı alabilir miyim?

Cevap: Çalıştığı işyerinde işin geçici süre durdurulması halinde belli şartlarla, işverenin talebi ve İŞKUR'un da talebi onaylaması halinde en fazla üç ay için o işyerinde çalışan işçilere, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ‘Kısa Çalışma Ödeneği' veriliyor. Siz kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan olarak Bağ-Kur'lu olup, çalıştığı işyerinde işi durdurulan işçi olmadığınızdan maalesef kısa çalışma ödeneği alamazsınız. Ancak sigortalı çalışanınız olsaydı, belli şartlarla çalışanınız kısa çalışma ödeneği alabilirdi. İşsiz kalan esnaflara da işsiz kalan işçiler gibi maaş ödenmesi için 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmek üzere ‘Esnaf Ahilik Sandığı' ihdas edildi. Ancak sürekli ertelendiğinden bugüne kadar yürürlüğe konamadı. Şayet ertelenmeseydi Esnaf Ahilik Sandığı'ndan ödenek alabilirdiniz.