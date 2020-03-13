Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Evde el sanatları ile uğraşan kadınların sigortalılığı nasıl oluyor? İşte başvuru detayları

Herhangi bir iş yerinde çalışan ve primleri işveren tarafından ödenen çalışan ve emeklilik hakkından yararlananlar gibi, artık aynı haklardan ev hanımları da yararlanabilmektedir. İsteğe bağlı sigorta sayesinde ev hanımları özellikle evde el sanatları ile uğraşan kadınlar da belirlenen şartları yerine getirdikleri takdirde emekliliğe hak kazanabilmektedir. Şimdi ev hanımlarına emeklilik şartları ve başvuru detayları gibi pek çok merak edileni haberimizde bulabilirsiniz.

EV HANIMLARININ İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ŞARTLARI

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan şartlar şunlardır:

– İlk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları.

– Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, gibi el sanatlarını evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlk olarak, vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair yazı alınıyor. Ardından ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' doldurularak kimlik fotokopisi ile başvuru yapılıyor. Başvurunun ardından ev hanımlarının sigorta başlangıç tarihi, isteğe bağlı sigortalılık başvuru tarihini takip eden günden itibaren başlatılıyor.

Primler belirlenirken; Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınların, kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32'si oranında prim ödenecek. Prim ödemesinin yüzde 20'si malullük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm sigortası, yüzde 12'si ise Genel sağlık Sigortası’ndan oluşmaktadır.

BAĞ-KUR ÜZERİNDEN EMEKLİ OLABİLECEKLER

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalılık kapsamında yatıracakları primler Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor. Yani normal esnaf Bağ-Kur için ayda 613 lira prim öderken, ev kadınları 158 lira daha az prim ödeyerek Bağ-Kur’lu olabiliyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLACAKLAR?

Emeklilik için kadın sigortalılar Bağ-Kur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar. Emeklilik için diğer şartlar için çalışmalar devam etmekte. Örneğin; ev hanımlarının emekli olabilmesi için 58 yaşını doldurmaları gerekiyor. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir iş yerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olma şansına sahip.

İLGİLİ HABER Engelli vergi indirimi ile emeklilik işlemleri neler?

İLGİLİ HABER İşiniz uygunsa SGK'ya başvurup erken emekli olabilirsiniz!